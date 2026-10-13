Ejecutado en Irán un hombre por la muerte de un agente de tráfico en el sur del país

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes a un hombre condenado a muerte por el asesinato de un agente de la Policía de Tráfico en el condado de Minab (sur), una vez el Tribunal Supremo iraní ratificó la sentencia impuesta por un tribunal de primera instancia.

El hombre, cuya identidad no ha trascendido, ha sido ajusticiado en una prisión de Minab por su papel en la muerte del citado agente, Jasim Hoseinian, quien fue atropellado durante un control de tráfico en el marco de una operación contra el contrabando en la zona, según ha recogido el portal de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial iraní.

La Fiscalía de la provincia de Hormozgán ha recalcado que "el sistema judicial, en línea con su misión religiosa, revolucionaria y nacional, así como con sus importantes responsabilidades organizativas, ha demostrado siempre que no escatima esfuerzos para proteger los activos de seguridad nacional y el orden público"

En este sentido, ha hecho hincapié en que el aparato judicial "responderá a las demandas de la ciudadanía y a la insistencia de las autoridades" y "actuará con seriedad y determinación contra quienes atenten contra los guardias de seguridad y los agentes del orden, poniéndolos a disposición de la justicia para que respondan por sus actos".