El Ejército británico envía personal médico y ayuda en paracaídas a Tristán de Acuña

Archivo - Helicóptero de la Real Fuerza Aérea británica - Europa Press/Contacto/Air Specialist (Class 1) Nat

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Reino Unido ha llevado a cabo una operación para brindar suministros médicos en paracaídas a Tristán de Acuña, una de las paradas del crucero 'MV Hondius', tras confirmarse que un ciudadano británico en este archipiélago podría haber contraído el hantavirus.

El Gobierno británico ha precisado en un comunicado difundido este domingo que un equipo "especializado" de las Fuerzas Armadas ha efectuado "un audaz salto en paracaídas" para hacer la entrega de ayuda médica "de emergencia" a este archipiélago situado en el sur del océano Atlántico y que no cuenta con pista de aterrizaje.

Se trata del territorio de ultramar habitado más remoto de Reino Unido y usualmente solo es accesible en barco.

El equipo, compuesto por seis paracaidistas y dos médicos militares, ha efectuado el salto desde un avión A400M de la Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés), mientras que se ha lanzado "casi simultáneamente" suministros de oxígeno y otro tipo de material médico.

El grupo ha volado 6.788 kilómetros desde la base aérea de Brize Norton, en el condado inglés de Oxfordshire, hasta la isla Ascensión, y desde allí ha volado más de 3.000 kilómetros hasta llegar a Tristán de Acuña, por lo que han necesitado que otra aeronave de la RAF les brinde apoyo para poder repostar combustible.

Es la primera vez que el Ejército británico envía personal médico para prestar ayuda "humanitaria" de este modo, "lo que demuestra (su) capacidad para desplegarse en todo el mundo con muy poca antelación para llevar a cabo diversas misiones", ha recalcado el Ejecutivo en su nota.

A ello se suma las condiciones meteorológicas de la isla, que pueden ser "excepcionalmente difíciles", con vientos que suelen superar los 40 kilómetros por hora, poniendo a los paracaidistas en "una situación complicada", han apuntado las autoridades británicias.