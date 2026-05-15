El Ejército colombiano "neutraliza" a seis miembros de una disidencia de las FARC y a un séptimo de otro grupo armado

Archivo - Un militar colombiano empuña un fusil de asalto - Europa Press/Contacto/Ovidio Gonzalez/Colombian Pr

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han anunciado la "neutralización" de seis combatientes de una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como la de otro integrante de un grupo armado y la captura de cuatro miembros de éste en dos operaciones paralelas.

"En desarrollo de operaciones militares contra estructuras armadas ilegales en el suroccidente del país, han sido neutralizados seis integrantes de la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, facción Mordisco en zona rural de Belalcázar, Cauca", ha anuncaido en redes el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto.

En la misma publicación, el líder castrense ha apuntado que, "entre ellos (los combatientes neutralizados), se encontraría alias Fernando Gómez, cabecilla de esta estructura criminal que delinque en el oriente del Cauca y occidente del Huila".

Asimismo, el comandante ha anunciado "la neutralización de un sujeto y la captura de otros cuatro integrantes" de otro grupo armado organizado residual (GAO-r), la "comisión 'Joaquín González', (de la) facción Calarcá", en combates librados más hacia el norte, en la vereda El Paraíso, en el municipio de Rovira, situado en el departamento de Tolima.

"Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades para proteger a Colombia y afectar con contundencia a los grupos armados organizados que amenazan la seguridad de los colombianos", ha prometido López Barreto.