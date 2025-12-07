El Ejército congoleño acusa al M23 y a Ruanda de proseguir con sus ataques a la población a pesar del acuerdo de paz

Archivo - Imagen de archivo de un militar congoleño - Europa Press/Contacto/Wang Guansen - Archivo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (FARDC) han acusado a las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M32) y a sus "aliados" del Ejército ruandés de perpetrar bombardeos de artillería contra la población civil del este de RDC a pesar del acuerdo de paz firmado entre los líderes de ambos países esta semana.

RDC y Ruanda se acusan mutuamente de financiar a grupos rebeldes transfronterizos. El M23, según Kinshasa, actúa con la connivencia del Gobierno ruandés, que ha negado todas las acusaciones y señalado a las autoridades congoleñas de financiar a grupos armados contra su gobierno. El caso es que el M23 ahora mismo controla las capitales de las provincias orientales de Kivu Norte y Kivu Sur, donde la situación humanitaria es catastrófica.

Después de que el M23 denunciara más de una veintena de civiles muertos en bombardeos efectuados desde territorio burundés por aliados de las FARDC contra el territorio de Kamaniola, en Kivu Sur, ahora es el Ejército congoleño quien señala a sus rivales por efectuar bombardeos de artillería desde Bugarama, Ruanda, contra "localidades congoleñas densamente pobladas" exactamente en ese mismo lugar.

"La situación es terrible y el crimen es atroz. Numerosos civiles congoleños han muerto y se encuentran entre las víctimas de la barbarie ruandesa y del apetito criminal del AFC/M23", añade el Ejército en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

"Estos bombardeos también han destruido varias escuelas, centros de salud y viviendas civiles. Estos actos, que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, demuestran innegablemente la postura decidida de Kigali de desafiar a la comunidad internacional, mostrando su clara voluntad y resolución de sabotear cualquier proceso de paz a pesar de los compromisos asumidos libremente ante testigos", ha lamentado el Ejército.

En su última estimación, Naciones Unidas, a través de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ha indicado que desde julio a octubre de este año más de 886.000 personas han pasado a engrosar las listas de desplazados en las cuatro provincias del este del país.

Durante ese plazo, la agencia humanitaria de la ONU ha contabilizado 263.000 personas desplazadas en Ituri, otras 123.600 en Kivu Sur, 474.000 en Kivu Norte y 26.300 en Tanganica.

En lo que podría parecer en principio una nota positiva, la OCHA también ha estimado otro medio millón aproximado de retornos 72.000 en Ituri, 67.400 en Kivu Sur y 318.000 en Kivu Norte, pero el problema reside es que vuelven a lugares donde el panorama humanitario "es desastroso" y desplazamientos de tal magnitud "terminan por empeorar la situación" todavía más.