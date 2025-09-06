El Ejército congoleño detiene a seis presuntos colaboradores del M23, incluido un militar ruandés

Archivo - Milicianos del M23 en República Democrática del Congo - Europa Press/Contacto/Zanem Nety Zaidi - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas congoleñas han informado este sábado de la detención de seis presuntos colaboradores de la milicia del M23, incluido un militar ruandés, lo que respaldaría las acusaciones contra Kigali por respaldar al grupo armado.

Los seis sospechosos han sido presentados a la prensa en la llanura de Fizi y Uvira, en la provincia de Kivu del Sur, una de las más conflictivas del país, según informa el portal de noticias congoleño Actualité.

Los sospechosos han sido trasladados a Kinshasa para ser interrogados, ya que están acusados de participar en actividades militares del M23 en la zona del este de República Democrática del Congo.

Entre los detenidos está Nuyomugabo Sagel, quien sería miembro de las Fuerzas Armadas ruandesas, lo que "confirma una vez más la implicación directa de las fuerzas ruandesas" en el conflicto.

Los demás detenidos han sido identificados como Byishimuse Dieudonné --ciudadano ruandés reclutado y entrenado en Ruanda--, Biringiro Bironi Tesane y Sadiki Elisa --combatientes del M23-- y Ngaianga Ramazani, considerado miembro del grupo Twirwaneho, una formación paramilitar aliada del Ejército ruandés. El sexto detenido, Muhingirrwa Sangwa Vincent, sería un colaborador del M23 residente en Buyumbura.