El Ejército de EEUU confirma que el jefe del CENTCOM visitó el domingo Israel para "hablar de la guerra"

Un avión estadounidense despega del 'USS Gerald R. Ford' durante la operación 'Furia Épica' contra Irán. - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han confirmado la visita a Israel del jefe del Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés), el almirante Brad Cooper, para reunirse con el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, y "hablar de la guerra" en Oriente Próximo.

Así, desde el propio CENTCOM han indicado que la visita tuvo lugar entre el domingo y el lunes, y han afirmado que los dos militares de alto rango "abordaron los últimos acontecimientos registrados en el marco de la guerra para eliminar las capacidades de Irán de proyectar su poder más allá de sus fronteras".

Tal y como ha explicado el portavoz del CENTCOM, Tim Hawkins, también "reafirmaron la fortaleza de la alianza en materia de defensa existente entre los dos países" y subrayaron la importancia de "continuar trabajando de forma coordinada" para lograr sus objetivos.

Antes de abandonar la zona, Cooper visitó a las tropas estadounidenses desplegadas en diversas localidades en apoyo de la operación 'Furia Épica' y condecoró a más de 40 militares con medallas por su "excepcional desempeño durante las primeras semanas de la operación".

Fuentes militares apuntan a que las partes aprovecharon el encuentro para intercambiar información de Inteligencia, por lo que Israel habría entregado a Estados Unidos información clave sobre la situación en el estrecho de Ormuz y en las islas iraníes situadas en el golfo Pérsico con la vista puesta en posibles ataques en la zona, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Las autoridades de Irán han confirmado de momento más de 2.000 muertos por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.