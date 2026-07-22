El Ejército de EEUU impide el paso a nueve buques en el estrecho de Ormuz

Archivo - Una embarcación en aguas de Omán cercanas al estrecho de Ormuz - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha impedido el paso a nueve buques comerciales e inhabilitado a otra embarcación en aguas del estrecho de Ormuz como parte del bloqueo naval estadounidense impuesto a los puertos y buques iraníes en la zona.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha detallado en un comunicado publicado en redes sociales que marineros a bordo del destructor de misiles guiados 'USS Michael Murphy' (DDG 112) han supervisado las operaciones de las fuerzas estadounidenses en el momento en el que transitaban por el mar Arábigo.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que sea atacado por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz en el marco de los intercambios de ataques entre las partes a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Washington lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para alcanzar un cese definitivo de las hostilidades.