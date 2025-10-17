El Ejército de Indonesia mata a 14 milicianos separatistas en Papúa Central

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Indonesia (TNI, por sus siglas en indonesio) han afirmado este jueves haber matado a 14 combatientes del Ejército de Liberación de Papúa Occidental (TPNPB) y capturado el cuartel general de esta milicia separatista en la localidad de Soanggama, en la provincia de Papúa Central.

Así lo ha confirmado el comandante Lucky Avianto, que ha indicado que sus muertes se produjeron en un tiroteo con soldados sucedido este martes, después de que varios soldados indonesios se aproximasen a Soanggama para despojar a la milicia del control de la localidad, tomada por una treintena de milicianos, según ha recogido la agencia de noticias indonesia Antara.

"El TNI también logró tomar el control de la base del KKB", ha indicado el dirigente militar, refiriéndose al ejército independentista con las siglas en indonesio para 'grupo armado criminal'. Este cuartel "se utilizaba como centro de planificación de ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil", ha asegurado.

El Ejército indonesio, que ya ha procedido a la identificación de la mayoría de milicianos abatidos, ha indicado que también incautó en la operación un arma de fuego artesanal y cuatro rifles de aire comprimido, así como munición de varios calibres, un telescopio Newcon, equipos de comunicación, insignias y documentos del Movimiento Papúa Libre.

Tras la operación anunciada por Avianto, el propio comandante ha declarado que el cuartel "se ha convertido en un puesto táctico del TNI para garantizar que se mantenga la seguridad y la estabilidad en la zona".

Las fuerzas de seguridad de Indonesia han sido acusadas durante las últimas décadas de cometer abusos en Papúa, una región que fue incorporada al país en una votación administrada por la ONU que los grupos de derechos y activistas independentistas tacharon de farsa.

Por su parte, el TPNPB lleva también décadas librando una insurgencia contra el Gobierno de Indonesia, con operaciones paramilitares y actividades como el secuestro de los pilotos neozelandeses Glen Malcolm Conning, muerto en cautiverio en agosto de 2024, y Phillip Mehrtens, liberado un mes después.