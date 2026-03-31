El Ejército de Israel anuncia la muerte de decenas de "terroristas" de Hezbolá en Líbano durante el último día

Archivo - Imagen de archivo de seguidores de Hezbolá en Beirut. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado este martes la muerte de decenas de "terroristas" del partido milicia chií libanés Hezbolá en los ataques perpetrados contra zonas del sur de Líbano durante las últimas 24 horas.

Las fuerzas de Israel han indicado en un comunicado que su presencia fue detectada mientras "intentaban atacar a militares israelíes desde sus escondites". "Uno de ellos preparaba un ataque con misil", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que ha explicado que uno de ellos ha sido detenido "tras realizar actividades de observación de los movimientos de las tropas israelíes".

Asimismo, ha confirmado la destrucción de "depósitos de armamento, puestos de mando y pozos subterráneo" en esta zona, donde Israel sigue avanzando en el marco de una dura ofensiva que ha hecho saltar las alarmas y que se enmarca en la operación conjunta lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

Tras el inicio de dicha ofensiva conjunta, Hezbolá reanudó el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí, lo que ha suscitado nuevos ataques contra Líbano, donde han muerto ya más de 1.200 personas, 3.600 han resultado heridas y más de un millón han tenido que desplazarse.

Los datos del Ejército apuntan a que son más de 850 los miembros de Hezbolá muertos en solo un mes a medida que avanzan estas operaciones, si bien el grupo no se ha pronunciado al respecto.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.