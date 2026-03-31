Netanyahu muestra sus condolencias por los cuatro militares muertos en Líbano y promete "golpear con firmeza"

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - KHaim Zach/GPO/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado este martes sus condolencias por los cuatro militares israelíes muertos en enfrentamientos en el sur de Líbano y ha prometido "golpear con firmeza a los enemigos".

"El corazón de toda la nación se duele por la caída de cuatro heroicos combatientes de la Unidad de Reconocimiento de la Brigada Nahal", ha señalado el primer ministro en un comunicado en el que cita a los cuatro efectivos caídos en combate y señala que "todos los ciudadanos de Israel" envían sus condolencias a las familias de los muertos y "reza por la pronta recuperación de los heridos".

En este sentido, ha reivindicado que los militares "cayeron en defensa" de Israel y tras "luchar con valentía y la mayor entrega" contra la milicia chií de Hezbolá.

Netanyahu recalca que Israel no bajará el pistón en su ofensiva contra el sur de Líbano y ha defendido que "seguirá golpeando con firmeza a los enemigos", todo con el objetivo, según el mandatario israelí, de "garantizar la seguridad de los residentes del norte y de todos los ciudadanos de Israel".

El Ejército de Israel ha informado este martes de la muerte de cuatro de sus militares en enfrentamientos en el sur de Líbano, elevando a nueve el balance de tropas caídas en la ofensiva e invasión israelí del territorio libanés.

También han resultado heridos en este contexto otros tres miembros del Ejército: un soldado en estado grave y otro soldado y un reservista con heridas moderadas.

Las autoridades israelíes han declarado su intención de alcanzar con unidades terrestres el río Litani, frontera geográfica entre el sur de Líbano y el resto del país, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Beirut por el temor a una nueva anexión territorial israelí.