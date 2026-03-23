El Ejército de Israel confirma su responsabilidad en la muerte de un israelí en un ataque con artillería

Archivo - Un soldado del Ejército de Israel en un carro de combate cerca de la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha reconocido este lunes su responsabilidad en la muerte de un israelí residente en la localidad de Misgav Am, en el norte del país, después de que su vehículo fuera alcanzado por un proyectil de artillería en medio de los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbolá en la zona fronteriza con Líbano.

Así, ha afirmado que la investigación abierta tras la muerte del hombre, identificado como Ofer Moskovtiz, ha permitido determinar que su vehículo fue alcanzado por un proyectil de artillería disparado por el Ejército de Israel "con el objetivo de apoyar a las fuerzas que operaban en una zona en el sur de Líbano".

La pesquisa ha determinado que durante el incidente se registraron "numerosos problemas graves y errores operativos" en la planificación y ejecución de los disparos, que "fueron efectuados en un ángulo incorrecto y sin estar en línea con los procedimientos requeridos", lo que provocó que cinco proyectiles impactaran en Misgav Am.

"Las conclusiones de la investigación serán estudiadas por las partes relevantes", ha dicho el Ejército, que ha lamentado el incidente y ha trasladado sus condolencias a la familia de Moskovitz. "Habrá una investigación de seguimiento exhaustiva y transparente, cuyos resultados serán presentados a la familia y posteriormente al público", ha zanjado.

La investigación fue abierta tras la confirmación de la muerte de Moskovitz, después de que Hezbolá reivindicara varios ataques contra posiciones militares israelíes en el norte de Israel. Sin embargo, el Ejército apuntó poco después que estaba analizando la posibilidad de que se tratara de un ataque por parte de sus propias fuerzas.