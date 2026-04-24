El Ejército de Israel desarticula un intento de contrabando de armas en la frontera con Jordania

Archivo - Imagen de archivo de miembros del Ejército de Israel. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este viernes de que ha desarticulado un intento de contrabando de armas desde Jordania tras una operación que se ha saldado con la detención de una persona y la incautación de más de una decena de armas.

Las fuerzas israelíes han explicado que el supuesto traficante de armas había utilizado un dron para transportar armamento a través de la frontera, en una zona cercana al mar Muerto. La Fuerza Aérea de Israel había logrado identificar la zona en la que se preveía el cruce.

Así, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda y captura del sospechoso, que avanzaba en un todoterreno, en una serie de medidas que se saldaron con su detención, tal y como ha indicado el Ejército en un comunicado.

Además de las 12 pistolas, las fuerzas de seguridad también han confiscado un vehículo aéreo no tripulado. Todo ello ha sido puesto a disposición de la Policía para su procesamiento a medida que se realizan las investigaciones pertinentes.