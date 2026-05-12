El Ejército de Israel mata a un palestino cuando trataba de cruzar el muro de separación al norte de Jerusalén

Efectivos de las fuerzas israelíes en un campo de refugiados cerca de Ramala, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nidal Eshtayeh

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado este martes la muerte de un ciudadano de 44 años por disparos del Ejército israelí mientras trataba de cruzar el muro de separación en una localidad al norte de Jerusalén.

El hombre, identificado como Zakaria Ali Muhammad Qadis, ha fallecido "a causa de las balas de la ocupación en la ciudad de Al Ram", ha indicado en sus redes sociales la cartera.

Un equipo de la Media Luna Roja palestina ha recibido el cuerpo de este palestino originario de Deir Qadis, en el centro de Cisjordania, con heridas de "munición real", y que posteriormente ha sido trasladado a un hospital de Ramala.

El varón ha sido víctima de los disparos del Ejército israelí cuando trataba de cruzar el muro de separación en Al Ram, escenario frecuente de enfrentamientos y objeto de creciente vigilancia por parte de las fuerzas israelíes.

El suceso ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.