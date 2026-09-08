El Ejército de Israel mata a un palestino durante una nueva redada cerca de Nablús, en Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino durante una nueva operación llevada a cabo en la localidad cisjordana de Aqraba, situada en los alrededores de Nablús, según han denunciado las autoridades palestinas, en medio del aumento de las incursiones militares y los ataques por parte de colonos durante los últimos años.

La Autoridad General para Asuntos Civiles palestina ha indicado en un breve comunicado publicado en redes sociales que el fallecido es Abdulkarim Muhamad Jader Suleiman, de 28 años, quien ha sido "tiroteado por las fuerzas de ocupación", que además estarían "reteniendo el cadáver", sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en cerca de 80 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás.