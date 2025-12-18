El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre

Palestinos junto a varios muertos por un bombardeo de Israel contra un vehículo en la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una palestina ha muerto este jueves a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel cerca de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que la mujer, cuya identidad no ha trascendido, ha muerto en un ataque contra Bani Suheila, tras lo que el Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en el incidente.

Así, ha subrayado a través de un breve comunicado que sus tropas "identificaron a un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' --a la que se replegaron en línea con el citado acuerdo-- y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata".

"Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea (...) eliminó al terrorista para eliminar la amenaza. Las fuerzas del Mando Sur están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el miércoles que desde el inicio del alto el fuego se han documentado 394 muertos y 1.075 heridos, además de haberse recuperado 634 cadáveres en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

"El balance de muertos a causa de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 ha aumentado a 70.668 mártires y 171.152 heridos", subrayó en su cuenta Telegram, antes de destacar que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar a ellas hasta ahora".