El Ejército de Israel mata a tiros a un hombre de 59 años en una operación militar en Cisjordania

Militares israelíes en Nablús (Cisjordania) - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado a tiros a un hombre de 59 años en una operación militar llevada a cabo en la gobernación de Nablús, en Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Jabrin Ahmed Jabrin Qat, indicando que ha muerto por "balas de la ocupación" en la localidad de Madama, apenas a diez kilómetros al sur de la ciudad de Nablús, y que las tropas israelíes han "retenido su cuerpo", según reza un comunicado publicado en redes sociales.

Por su parte, fuentes de la agencia de noticias WAFA han explicado que el varón resultó gravemente herido por disparos del Ejército israelí, que ha impedido que llegaran los equipos de emergencias hasta él y que le han trasladado a un lugar desconocido. Por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de 1.050 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en 2025 se notificó el fallecimiento de 240 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto. En lo que llevamos de año, la ONU ha confirmado la muerte de otras dos personas en Cisjordania.