El Ejército de Israel retira temporalmente al batallón que agredió y detuvo ilegalmente a un equipo de CNN

Archivo - Tropas israelíes - Europa Press/Contacto/Chen Junqing - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado en la madrugada de este lunes la retirada temporal del batallón que agredió y retuvo ilegalmente a un equipo de reporteros de la cadena estadounidense CNN durante cerca de dos horas en la que los militares reconocieron, abiertamente y ante las cámaras, colaborar activamente con los colonos que llevan semanas acelerando sus ataques contra comunidades palestinas en Cisjordania.

Así lo han comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado en el que han asegurado que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, "ha decidido adoptar las recomendaciones de los comandantes". "En consecuencia, se suspenderán las operaciones del batallón de reserva", ha asegurado.

"El batallón permanecerá en servicio de reserva y llevará a cabo un proceso para fortalecer sus bases profesionales y éticas", ha precisado Zamir, si bien el texto recoge que los miembros de este grupo "retomarán sus actividades al finalizar el proceso y de acuerdo con la decisión del comandante".

Asimismo, las FDI han señalado que "más adelante se tomarán medidas adicionales de mando" y que "se presentarán al público más detalles sobre todos los resultados de la investigación y el resumen del jefe del Estado Mayor lo antes posible".

El anuncio llega después de que el sábado la cadena estadounidense CNN denunciara que un equipo de sus reporteros había sido agredido y detenido ilegalmente durante dos horas por un grupo de militares israelíes que reconoció abiertamente ante las cámaras que colaboran activamente con los colonos que llevan semanas acelerando sus ataques contra comunidades palestinas en Cisjordania.

En concreto, el corresponsal de la cadena en Jerusalén, Jeremy Diamond, denunció los hechos en sus redes sociales a última hora de este pasado viernes, acompañando la publicación de un vídeo de lo sucedido mientras cubrían las consecuencias de un asalto de colonos en la localidad de Tayasir, donde los agresores han terminado instalando un asentamiento considerado ilegal incluso por la propia ley israelí.

Mientras grababan imágenes de la localidad, y según exhibe el vídeo que acompañaba a la denuncia del corresponsal, un grupo de militares israelíes se aproxima al equipo y procede a detener a los periodistas. Diamond aseguró a su vez que los militares agredieron y estrangularon al fotorreportero Cyril Teophilos, también de CNN.

Durante las dos horas que permanecieron detenidos, las cámaras del equipo grabaron declaraciones de los militares israelíes en las que éstos reconocían abiertamente que estaban actuando fuera de la legalidad. "Toda Cisjordania es nuestra, no solo nuestra, de los judíos también", declara un militar que conocía al colono israelí Yehudah Sherman, muerto la semana anterior tras ser atropellado por un conductor palestino en un incidente que el Ejército investiga como un "ataque terrorista".