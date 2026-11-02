El Ejército israelí acaba su operación en Hebrón tras once días de demoliciones y desplazamientos forzados

Militares israelíes desplegados en un barrio de Hebrón (Cisjordania), a 2 de noviembre de 2026 - Mamoun Wazwaz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha dado por terminada la operación que lanzaron once días en Hebrón, una de las ciudades más importantes de Cisjordania, después del ataque a tiros que costó las vidas de dos de sus militares.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa, y fuentes militares israelíes al 'Times of Israel', han confirmado la retirada de los barrios de Al Jalda y Ain Dir Baha, así como el retorno de los residentes a sus hogares.

Las fuentes de Wafa denuncian que la operación israelí ha provocado el desplazamiento de más de 3.300 ciudadanos, además de la demolición de 15 viviendas, instalaciones e infraestructura, y la interrupción del proceso educativo.

Por su parte, el municipio de Hebrón ha confirmado que la operación ha cerrado 327 tiendas en la ciudad, mientras que las pérdidas económicas diarias directas como resultado de la agresión superaron los 12 millones de séqueles (unos 3,5 millones de euros).

Las pérdidas totales en infraestructura ascienden a seis millones de séqueles (1,5 millones de euros, aproximadamente), mientras que las pérdidas en los sectores de salud y medio ambiente ascendieron a unos 500.000 séqueles (unos 150.000 euros).

Alrededor de 80.000 estudiantes, tanto hombres como mujeres, se han pasado diez días sin poder acudir a clase por la operación israelí, añaden las autoridades del municipio.