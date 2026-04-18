El Ejército israelí informa de disparos contra "terroristas" en el sur de Líbano en pleno alto el fuego

Archivo - Militares israelíes en Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Ayal Margolin/JINI - Archivo

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este sábado de que los militares desplegados en el territorio del sur de Líbano han abierto fuego contra "terroristas" que se acercaron a las fueras israelíes, sin concretar si se han producido víctimas.

"En las últimas 24 horas, las fuerzas de las FDI que operan al sur de la Línea Amarilla, en el sur del Líbano, identificaron a terroristas que violaron los acuerdos de alto el fuego y se acercaron a las fuerzas desde el norte de la Línea Amarilla, representando una amenaza inmediata", ha explicado el Ejército israelí en un comunicado.

Denuncian así una "violación del alto el fuego" por parte del partido-milicia Hezbolá. "Tras su identificación, y con el fin de eliminar la amenaza, las FDI llevaron a cabo ataques precisos contra los terroristas y contra sitios de infraestructura terrorista", ha explicado Israel.

La Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres israelíes "atacaron a los terroristas en varias zonas del sur del Líbano". Además, dispararon fuego de artillería para apoyar a las fuerzas terrestres que operan en la zona y se destruyeron "infraestructuras terroristas".

El Ejército ha aprovechado para denunciar "varios incidentes en los que terroristas violaron los acuerdos de cese al fuego al aproximarse desde el norte de la Línea Amarilla".

Israel recuerda que sus militares "están autorizados a tomar las medidas necesarias para la autodefensa ante las amenazas". "Las operaciones de autodefensa y la neutralización de amenazas no están limitadas por el alto el fuego", han subrayado las Fuerzas Armadas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán trabajando para despejar la zona bajo su control y eliminar cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel y sus fuerzas armadas", han subrayado.

UNA "LÍNEA AMARILLA" PARA LÍBANO

Fuentes militares israelíes han confirmado a la cadena CNN que ya están aplicando en Líbano el concepto de "Línea Amarilla" empleado en la Franja de Gaza. La línea marca el territorio hasta el que actuarán las Fuerzas Armadas israelíes y por consiguiente los vecinos de las 55 poblaciones libanesas situadas en su interior de este territorio y el Ejército israelí seguirá destruyendo "infraestructura terrorista".

El alto el fuego entró en vigor a las 0.00 horas del viernes, 17 de abril, tras mes y medio de hostilidades a gran escala iniciadas el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, Israel y Líbano habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.