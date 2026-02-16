El Ejército libanés estima que la segunda fase para desarmar a Hezbolá se podría completar en ocho meses

Archivo - Militares del Ejército libanés en la capital, Beirut - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército libanés, Rodolphe Haykal, ha estimado este lunes que sus fuerzas necesitarán entre cuatro y ocho meses para completar la segunda fase del plan de desarme del partido milicia chií Hezbolá, que contempla el monopolio de las armas por parte del Estado al norte del río Litani.

Su estimación se ha producido este lunes durante una reunión de gabinete celebrada en el Palacio de Baabda a la que ha asistido el presidente del país, Joseph Aoun. El cronograma, no obstante, es provisional, según fuentes del diario 'L'Orient Le-Jour'.

Está previsto que se lleve a cabo una cumbre internacional organizada por Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí para apoyar al Ejército libanés en el marco del proceso de desarme el próximo 5 de marzo en la capital francesa, París.

El Ejército ha anunciado recientemente que ha logrado el control del territorio al sur del río Litani tras desmantelar túneles y otras infraestructuras militares del grupo, así como armamento y municiones. Esto excluye, no obstante, "las tierras y puntos que siguen bajo ocupación israelí".

Israel ha criticado que el grupo "se rearma más rápidamente de lo que es desarmado". El partido-milicia, en cambio, ha rechazado cualquier desarme sin el fin de la ocupación israelí de Líbano y ha reclamado a las autoridades que trabajen para lograr que Israel cumpla con el alto el fuego pactado en noviembre de 2024.