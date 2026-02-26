El Ejército de Líbano se desplegó en más de 160 posiciones en el sur desde el alto el fuego con Israel

Archivo - Un soldado en Líbano tras la reapertura de una carretera bloqueada durante las protestas contra la crisis económica (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano se ha desplegado en más de 160 posiciones en el sur del país desde la firma en noviembre de 2024 del acuerdo de alto el fuego con Israel, según ha confirmado la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que está apoyando estos esfuerzos, ante la inestabilidad por los reiterados ataques israelíes contra el país.

"La FINUL sigue apoyando al Ejército de Líbano mientras se redespliega en el sur de Líbano. Su despliegue en 165 posiciones desde el Acuerdo de Cese de Hostilidades es un paso importante para fortalecer la autoridad estatal y mejorar la seguridad de las comunidades del sur", ha dicho.

Así, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que "este progreso se fundamenta en una estrecha coordinación sobre el terreno y en los esfuerzos constantes para crear un entorno más estable, de conformidad con la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de la ONU)", que es además el pilar del citado acuerdo de alto el fuego.

El comunicado ha sido publicado después de que el Ejército de Líbano ordenara el martes "reforzar" un puesto militar en el sur del país tras un nuevo ataque por parte de Israel y "responder al fuego" desde el lugar, en medio de las tensiones fronterizas por estas actividades militares israelíes.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.