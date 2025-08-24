El Ejército de Nigeria abate a 35 terroristas yihadistas en noreste del país

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fuerzas Aéreas nigerianas han confirmado la muerte de al menos 35 yihadistas en una operación antiterrorista de los militares nigerianos cercana a la frontera con Camerún, en el estado de Borno --ubicado al noreste del país--.

Los terroristas, según informes militares recogidos por la cadena de televisión nigeriana TVC News, planeaban un ataque contra tropas de Nigeria. Los servicios de inteligencia habían determinado cuatro puntos de reunión separados que fueron el objetivo.

"Tras la operación, se restableció la comunicación con las tropas terrestres, quienes confirmaron que la situación en torno a su ubicación se había estabilizado", ha indicado el portavoz de las Fuerzas Aéreas nigerianas, Ehimen Ejodame.

Esta operación realizada en su mayor parte por el aire, destaca el compromiso de las Fuerzas Aéreas de proporcionar apoyo a las tropas terrestres para luchar contra el terrorismo en el país, en palabras del portavoz.

Las autoridades no ha aclarado si se trataban de miembros del grupo Boko Haram o su escisión Estado Islámico en África Occidental (ISWA), ambos especialmente activos en el noreste del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.