El Ejército de RDC anuncia la toma de una ciudad en Kivu Sur tras combates con el grupo rebelde M23

Archivo - Militares desplegados en Kivu Norte, República Democrática del Congo (archivo) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de República Democrática del Congo (RDC) ha anunciado la toma de la ciudad de Mikenge, situada en la provincia de Kivu Sur, tras una serie de combates registrados durante el fin de semana contra el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

El portavoz de la operación 'Sokola 2', Mbuyi Reagan, ha afirmado que los militares "respondieron a las provocaciones del enemigo (...) y sus aliados", en referencia al M23 en esta zona del territorio de Fizi, antes de denunciar una "violación deliberada" del acuerdo de alto el fuego.

"Durante esta feroz respuesta, nuevas ciudades y aldeas fueron reconquistadas, principalmente Mikenge, Kakenge, Kisirita, Bilalombili, Bidegu", ha dicho, según ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi. Mikenge, cerca de Minembwe, es desde hace meses uno de los epicentros de los combates.

Asimismo, ha resaltado que más de una decena de miembros del M23 han muerto en los enfrentamientos, mientras que cinco han sido capturados, sin que el grupo, que la semana pasada denunció una ofensiva a gran escala del Ejército congoleño en el este del país a pesar del alto el fuego, se haya pronunciado al respecto.

El M23 subrayó la semana pasada su "compromiso estricto" con el alto el fuego pactado en Qatar y volvió a acusar al Ejército de RDC de mantener una ofensiva en el este del país, con "violaciones reiteradas" del acuerdo.

El M23 acusó el 25 de febrero al Ejército de lanzar una "ofensiva a gran escala" en el este del país, incluidos ataques contra "zonas densamente pobladas". "No podemos si no observar con profunda preocupación la ausencia, en este momento, de cualquier iniciativa clara y visible dirigida a lograr el cese inmediato de esta ofensiva gubernamental", sostuvo el jefe del grupo, Bertrand Bisimwa.

Las autoridades de RDC anunciaron el 13 de febrero que aceptaban la nueva propuesta de alto el fuego presentada por el presidente de Angola, Joao Lourenço, como un paso para lograr un cese "efectivo, controlado y duradero" de las hostilidades con el M23, que por su parte reaccionó con escepticismo y acusó a Kinshasa de violar en reiteradas ocasiones los pactos alcanzados previamente.