El Ejército de Somalia repele un ataque de Al Shabaab contra la ciudad de Baidoa

Archivo - Soldados desfilan durante las celebraciones con motivo del 66.º aniversario de la independencia de Somalia en Mogadiscio, Somalia, el 1 de julio de 2026. - Europa Press/Contacto/Hassan Bashi - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Somalia ha anunciado este lunes que ha repelido un ataque de la organización yihadista Al Shabaab en la ciudad de Baidoa, en el suroeste del país, unos choques en los que ha asegurado haber eliminado a 30 de los milicianos atacantes.

"Aproximadamente a las 5.00 de la mañana, posiciones de las Fuerzas Armadas somalíes en la ciudad de Baidoa fueron atacadas por milicianos pertenecientes a Al Shabaab. Los atacantes utilizaron vehículos cargados con explosivos", ha informado el Ministerio de Defensa somalí sobre el incidente registrado en la ciudad más grande del estado suroeste de Somalia.

Las autoridades somalíes han indicado que junto a los milicianos yihadistas también han protagonizado el ataque seguidores de Abdicaziz Laftagareen, político somalí y expresidente del estado regional.

Según ha añadido el comunicado, las Fuerzas Armadas Somalíes respondieron al ataque "con profesionalidad y valentía", "frustrando el plan de los grupos atacantes de alterar la seguridad y la estabilidad de la ciudad de Baidoa".

"Durante el enfrentamiento, las Fuerzas Armadas Somalíes mataron a cerca de 30 de los milicianos atacantes, mientras que otros fueron capturados con vida. Las fuerzas también se incautaron de armas y vehículos pertenecientes a los grupos que llevaron a cabo el ataque", ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que las Fuerzas Armadas Somalíes mantienen una operación para garantizar la seguridad de la ciudad y perseguir a "los restos de las milicias que se esconden en distintas zonas de Baidoa".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, quien anunció a principios de julio "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab.