El Ejército de Sudán anuncia que ha sofocado una rebelión de una fuerza militar paralela en el norte del país

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha anunciado que ha conseguido contener una rebelión organizada el pasado viernes por una fuerza militar paralela en el estado Norte tras varias horas de combates que han dejado dos militares muertos y herido al comandante de este levantamiento.

El grupo implicado es el llamado Batallón de Reconocimiento Estratégico o, como es conocido a nivel local, Awlad Gammari. Se trata de una unidad de antiguos militares y policías expulsados de su trabajo durante la caída del dictador islamista Omar al Bashir en 2019 que han estado expandiendo su influencia en el estado desde entonces, particularmente a partir del estallido en abril de 2023 de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El viernes, fuerzas del Ejército sudanés y de los Awlad Gammari protagonizaron un enfrentamiento a tiros en el puerto de la capital del estado, Dongola, tras negarse a integrarse en la unidad militar de la 75ª Brigada de Infantería; una situación muy parecida a la que llevó a la guerra a las RSF, que rechazaron formar parte del Ejército regular, y nueva prueba de la fragmentación del país.

El comandante de los Awlad Gammari, Husein Yahia Mohamed Juma Gammari, se negó a acatar las órdenes, según un comunicado del mando militar norte del Ejército sudanés, "y amenazó con emplear la fuerza contra cualquiera que se le acercara".

El Ejército, según el comunicado recogido por el 'Sudan Tribune', tuvo que intervenir a tiros. Como consecuencia, el comandante rebelde resultó herido y dos militares perdieron la vida antes de dar la situación por controlada.