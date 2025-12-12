El Ejército de Tailandia dice mantener la "defensa fronteriza" a pesar de la disolución del Parlamento

Imagen de archivo de civiles evacuando la frontera entre Tailandia y Camboya por la violencia. - Europa Press/Contacto/Agence Kampuchea Presse

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Tailandia ha asegurado este viernes que mantendrá la "defensa fronteriza" frente a las acciones de Camboya a pesar de la disolución horas antes del Parlamento, que ha llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas en medio del repunte de la violencia con las fuerzas camboyanas.

Así, ha explicado que a pesar del anuncio realizado por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, que ha afirmado que busca "devolver el poder al pueblo" tailandés, el Gobierno interino "seguirá adelante con las acciones" para garantizar "la protección" de la población a medida que avanzan los ataques, que han dejado ya más de una veintena de muertos en ambos países.

El Centro de Prensa Conjunto sobre la Situación en la Frontera entre Tailandia y Camboya ha indicado en un comunicado que las fuerzas del país siguen ejerciendo su "derecho a la autodefensa" tras los bombardeos de Camboya en la frontera. El objetivo, ha dicho, es "detener las amenazas contra los civiles y preservar la soberanía nacional".

Tanto el Gobierno y las Fueras Armadas han insistido en que "tienen la autoridad legal total para ordenar y realizar operaciones, imponer la ley marcial en las zonas en las que sea necesario y seguir informando de forma transparente de lo que sucede para que la población pueda acceder a información veraz".

"Tailandia sigue comprometida con el principio de resolución pacífica y desea la paz con Camboya. Al mismo tiempo, defenderá con resolución y de forma legal el país y la seguridad de su pueblo", ha apuntado, al tiempo que ha pedido "calma" y "unidad nacional".

Además, ha pedido a la población evitar "áreas de mayor peligro", especialmente las situadas cerca de la frontera, y "abstenerse de difundir imágenes o informaciones que puedan dañar a los efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad". "Vamos a superar esta situación mediante la cooperación, con confianza y solidaridad entre todos nosotros", ha recalcado.

Anutin juró el cargo como jefe de Gobierno del país asiático a principios de septiembre (hace tres meses), después de que el Parlamento lo eligiera como sucesor de Paetongtarn Shinawatra, destituida de forma definitiva por el Tribunal Constitucional. En la ceremonia prometió celebrar elecciones anticipadas en un plazo de cuatro meses. Ahora, se prevé que la cita en las urnas se celebre dentro de 45 a 60 días.

La elección de Charnvirakul buscaba poner fin a la crisis política desatada a raíz de la suspensión de Shinawatra en julio por una "negligencia ética grave" al afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro de Camboya Hun Sen, una llamada que tuvo lugar en medio del conflicto desatado entre los dos países con decenas de muertos.

Los últimos enfrentamientos registrados en la zona se han saldado con más de una veintena de muertos, además de más de medio millón de personas desplazadas a ambos lados de la frontera. Los ataques comenzaron el lunes cuando Tailandia atacó posiciones camboyanas tras denunciar la muerte de uno de sus soldados a manos de las tropas del país vecino.