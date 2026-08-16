El Ejército de Yemen confirma más de 180 ataques contra posiciones hutíes

Archivo - Militares yemeníes en la provincia de Hajjah - Europa Press/Contacto - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Yemen ha informado este domingo de que en las últimas 24 horas ha llevado a cabo más de 180 ataques contra posiciones de los rebeldes hutíes, asegurando que han causado "decenas" de heridos y bajas entre las filas de la insurgencia.

"Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo 184 operaciones militares en las últimas 24 horas, utilizando drones, artillería y lanzacohetes, contra posiciones (...) de la milicia terrorista hutí en diversos frentes de batalla", ha señalado su portavoz, el coronel Majid Abdulá al Tairi, en un extenso comunicado en el que asegura que los ataques provocaron "decenas" de muertos y heridos entre los combatientes hutíes, destruyeron "decenas" de equipos y "varios" depósitos de armas.

Las fuerzas del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente han dirigido sus ataques contra "objetivos militares, recursos respaldados por Irán y capacidades utilizadas para llevar a cabo actos hostiles" en distintos puntos de las provincias de Marib, Hadramut y Taiz, según ha indicado al Tairi.

Además, el portavoz ha asegurado que estos bombardeos respetaron el Derecho Internacional Humanitario ya que se tomaron "las precauciones necesarias para proteger a la población civil", y ha destacado que el Ejército yemení tiene el "máximo nivel de preparación (e) integración" capaz de "neutralizar" las amenazas y hostilidades de los rebeldes hutíes.

El coronel ha justificado estos ataques por los "reiterados atentados terroristas de los hutíes contra civiles, infraestructura civil, instalaciones económicas y puertos, así como contra unidades e instalaciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas Yemeníes".