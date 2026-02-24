El embajador de EEUU en Francia se muestra dispuesto a "no interferir en el debate público francés"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en París, Charles Kushner, se ha mostrado dispuesto este martes a "no interferir en el debate público francés" después de que el Ministerio de Exteriores de Francia le vetara el acceso directo a miembros del Gobierno tras no acudir a una convocatoria previa por unas declaraciones sobre el asesinato del joven ultranacionalista Quentin Deranque.

Kushner ha mantenido este martes una conversación telefónica con el ministro de Exteriores francés, Jea-Noel Barrot, y ha "tomado nota" de las recientes declaraciones de París sobre los motivos que llevaron a su convocatoria, según han señalado fuentes diplomáticas cercanas al titular de la cartera en declaraciones a Europa Press.

Tanto el embajador estadounidense --que además es el padre del yerno de Trump, Jared Kushner-- como el ministro han acordado reunirse en los próximos días "para seguir trabajando en una estrecha relación bilateral que celebra su 250 aniversario este año".

El Ministerio de Exteriores francés había vetado a Kushner el acceso directo al Gobierno tras no acudir a la convocatoria, unas acciones que para París representaban una "aparente incomprensión de las expectativas básicas de la misión de un embajador".

No obstante, indicó que seguía "siendo posible" que el embajador cumpliera con su cometido y se presentase ante el Ministerio de Exteriores a fin de tener "intercambios diplomáticos" que llevaran a "suavizar las tensiones" entre ambos países.

Barrot ya anunció el domingo que convocaría a Kushner por "instrumentalizar" el asesinato de Deranque y aseguró que París "no tiene lecciones que aprender sobre violencia, en particular de la reaccionaria comunidad internacional".

La Embajada de Estados Unidos en Francia había denunciado en redes sociales que "extremismo violento de izquierda está en auge, y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública".