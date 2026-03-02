Embajador de Irán en España avisa de que cualquier localización usada en la "agresión" es un "objetivo legítimo"

El embajador de la República Islámica de Irán en España, Reza Zabib, durante una rueda de prensa, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha avisado este lunes de que cualquier localización usada en la "agresión" contra Irán será considerada un "objetivo legítimo", en un mensaje que, sin enfocarse específicamente en la base naval de Rota y la base aérea de Morón, también afecta a las instalaciones estadounidenses en España.

En rueda de prensa desde la legación diplomática en Madrid tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que deja más de 500 muertos en el país asiático, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército iraní, Zabib ha indicado que el aviso no es específico para España pero ha insistido en que una "agresión ilegal y no provocada" está prohibida por la Carta de Naciones Unidas, por lo que todos los actores están llamados a actuar con moderación.

"La regla general es que responderemos a cualquier agresión, no importa de donde venga. Ante cualquier acción vamos a reaccionar", ha indicado, recalcando que ante el ataque estadounidense del pasado junio contra instalaciones nucleares Teherán optó por la "máxima moderación" con el objetivo de mantener la estabilidad en la región. Sin embargo, ha defendido que ante esta nueva ofensiva, Irán "va a reaccionar" y defender su "nación y soberanía".

España ha negado en distintas ocasiones desde el sábado que Washington haya usado las bases de Morón y Rota para lanzar el ataque militar sorpresa contra Irán. "Quiero ser muy claro y muy taxativo: No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas", ha asegurado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones este mismo lunes en una entrevista en Telecinco.