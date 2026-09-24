Embajador palestino defiende que el conflicto no se puede reducir al 7-O sin contar con los 78 años previos

El embajador de Palestina, Fadi Elhusseini, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo embajador de Palestina en España, Fadi Elhusseini, ha asegurado que los palestinos son contrarios a los ataques contra civiles pero ha esgrimido que no se puede reducir el conflicto en Oriente Próximo a "un solo día", en referencia al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, sin tener en cuenta los 78 años de historia previos.

"Los palestinos siempre están en contra de atacar a ningún civil y esto no lo digo para agradar a nadie o para que nadie se ponga contento", ha sostenido Elhusseini durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum al ser preguntado por su opinión sobre los sucesos del 7-O. "Creemos que atacar a personas inocentes es totalmente inaceptable", ha recalcado.

No obstante, dicho esto, ha subrayado que no se puede hablar "de un incidente aislado que sucedió un día" y olvidar "la historia que empezó en 1948", con la creación de Israel, "o incluso antes". "Han pasado 78 años y no se menciona nada nunca acerca de otras cosas que pasaron antes", ha subrayado.

"No nos parece bien atacar a los civiles, pero realizar esta clasificación, es decir, elegir un solo día, olvidándonos de una historia de 78 años es algo extraño", ha dicho, antes de afirmar que esta postura refleja, según él, el valor que dan algunos a las vidas de los palestinos.

Por otra parte, ha reclamado más firmeza a la UE. En su opinión, cuantas más sanciones se apliquen a Israel, y "especialmente a los colonos que aterrorizan" a los civiles palestinos en Cisjordania, "esto disuadiría las acciones terroristas y además salvaría vidas". Además, "Israel se lo pensaría dos veces".

"Yo animo a implementar todo tipo de sanciones posibles a Israel y a los asentamientos para salvar vidas, porque estamos perdiendo vidas todos los días por esta falta de decisión y de determinación por parte de la Unión Europea", ha lamentado.

Por otra parte, en cuanto a las acciones de grupos como Hamás y Hezbolá, pero también Irán, contra Israel, el diplomático palestino ha considerado que el Gobierno israelí "con sus acciones está alentando a todos los grupos a causar inestabilidad". Según él, el Gobierno de Benjamin Netanyahu está transmitiendo "mensajes equivocados" al atacar al Gobierno palestino, que ha definido como "moderado", a quienes buscan la paz y una solución pacífica.

Así las cosas, ha defendido que "la solución más lógica" es la de los dos Estados, Israel y Palestina. "Lo que está sucediendo en la región no es algo que debe disuadirnos de llegar a esta solución", ha esgrimido, denunciando que los únicos que no quieren esta solución son "Netanyahu y su gobierno extremista".

FUTURO DE GAZA Y HAMÁS

Por lo que se refiere al futuro de la Franja de Gaza, Elhusseini se ha mostrado partidario de que sea el Gobierno palestino, que actualmente gobierna en Cisjordania, el que asuma el control de este enclave, ya que "es un gobierno legítimo y reconocido por todo el mundo". "Es la única parte que debe hacerse cargo y debe ser responsable de Gaza", ha recalcado.

En cuanto a Hamás, el grupo terrorista que controlaba hasta ahora Gaza, ha reconocido que "es parte de la estructura política palestina" y su futuro estará sujeto "a sus acciones y decisiones" pero también a lo que decidan los palestinos cuando haya elecciones.

Respecto a esta cuestión ha asegurado que habrá elecciones --el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha anunciado que habría finalmente presidenciales en 2027 mientras que las legislativas están fijadas para noviembre-- pero ha dejado claro que Israel tiene que permitir que también se pueda votar en Jerusalén Este.

"Celebrar elecciones sin Jerusalén supondría que estamos abandonando nuestra capital, lo cual no es algo aceptable", ha afirmado. "Creo que nadie lo aceptaría, ni siquiera en España o en ningún otro país. ¿Podrían ustedes aceptar celebrar elecciones sin que voten en la capital?", ha preguntado, advirtiendo de que ello tendría "consecuencias muy severas".

RELACIÓN CON ESPAÑA

En cuanto a la relación con España, se ha felicitado del "paso importantísimo" de reconocer el Estado palestino y ha confiado que más países sigan dando este paso, al tiempo que ha dicho que como embajador trabajará para fortalecer la relación bilateral.

"Queremos una relación más a nivel institucional, que haya más acuerdos con España, tener una relación más estrecha, que beneficie a ambas partes", ha explicado, asegurando que "Palestina tiene mucho que ofrecer a España y también España nos puede ofrecer muchas cosas".

Así pues, ha agregado, "esperamos poder forjar alianzas a todos los niveles con el Gobierno español, con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas". "Tenemos un futuro muy prometedor por delante para la cooperación entre ambos países y los dos pueblos", ha remachado.