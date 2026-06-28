La embajadora de EEUU en Kiev deja oficialmente su cargo dejando vacante un puesto diplomático clave

Archivo - El ex jeje de gabinete de Zelenski, Andri Yermak, durante una reunión con la encargada de negocios de EEUU, Julie Davis - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La encargada de negocios estadounidense en Kiev, Julie Davis, ha dejado oficialmente su cargo este sábado para acogerse a la jubilación, dejando así vacante un puesto diplomático clave en un momento crítico marcado por el estancamiento de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, quien ha destacado la "contribución personal al desarrollo de la asociación estratégica ucraniano-estadounidense" de la diplomática.

"Agradecemos a Estados Unidos su apoyo inquebrantable a Ucrania y al pueblo ucraniano. Valoramos enormemente su contribución personal al desarrollo de la asociación estratégica ucraniano-estadounidense", ha declarado el mandatario ucraniano en un comunicado.

Davis, quien ha liderado la legación en Kiev durante casi un año, había anunciado sus planes de retiro el pasado mes de abril. En este sentido, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, desmintió en aquel momento las informaciones que vinculaban la salida de Davis a presuntas discrepancias por el reducido apoyo del presidente, Donald Trump, a Ucrania en el marco de la guerra.

"La embajadora Davis ha sido una firme defensora de los esfuerzos de la Administración Trump por lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania", zanjó el portavoz.

Davis ocupaba el puesto de encargada de negocios en Kiev, máximo representante de Estados Unidos en el país, desde mayo de 2025. Previamente había ocupado distintos puestos diplomáticos en Europa, como el de embajadora en Chipre y Enviada Especial para Bielorrusia.