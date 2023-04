La embajadora de EEUU en Rusia visita al periodista Evan Gershkovich, encarcelado en Ekaterimburgo

Archivo - La prisión de Lefortovo, en Rusia - VLAD KARKOV / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, ha visitado este lunes al periodista de 'The Wall Street Journal' Evan Gershkovich, encarcelado en Lefortovo, en la ciudad de Ekaterimburgo, tras ser acusado de espionaje por Rusia.

La Embajada de Estados Unidos en Rusia ha informado en su perfil oficial de Twitter de que Tracy ha visitado al periodista, siendo "la primera vez" que un diplomático estadounidense se reúne con él desde su detención hace más de dos semanas.

"Goza de buena salud y se mantiene fuerte. Reiteramos nuestro llamamiento a su liberación inmediata", ha indicado la Embajada estadounidense en Rusia en una publicación tanto en inglés como en ruso en la citada red social.

El periodista fue detenido tras haber estado recabando información sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, considerado como colaborador cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania.

El último artículo de Gershkovich, quien se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de cárcel, fue publicado por 'The Wall Street Journal' y data del 28 de marzo bajo el titular 'La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse'.

El periodista trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.