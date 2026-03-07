Un muerto por el impacto de los restos de un proyectil iraní en Dubái

Archivo - El presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán- Chris Jackson/PA Wire/dpa - Archivo

Emiratos advierte a Irán de que "no es presa fácil"

Las autoridades de Dubái han informado este sábado de la muerte de un conductor paquistaní debido al impacto de los restos de un proyectil iraní interceptado.

"Las autoridades confirman que los restos de una intercepción aérea han caído sobre un vehículo en la zona de Al Barsha, lo que ha causado la muerte de un conductor paquistaní", ha informado la oficina de prensa dubaití.

Los restos de un proyectil interceptado han caído sobre la fachada de un edificio del exclusivo barrio de Marina de Dubái, sin causar víctimas. Los vídeos publicados en redes muestran un rascacielos humeante, uno de los más altos de la ciudad.

Por su parte, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, ha asegurado que el país resurgirá "más fuerte" tras el conflicto abierto con Irán y ha advertido a Teherán de que Emiratos "no es presa fácil".

"Emiratos Árabes Unidos puede parecer atractivo, pero su mano es firme", ha afirmado Al Nahyán en un discurso a la población televisado, el primero desde el inicio de las hostilidades hace una semana.

Al Nahyán ha visitado en un hospital a heridos por los ataques iraníes contra el país y ha recalcado que no hay que "subestimar" a Emiratos.

En el hospital había dos emiratíes, un indio, un sudanés y un iraní heridos que son "una responsabilidad confiada a la nación", según Al Nahyán. "Si Alá quiere saldrán del hospital a salvo y bien", ha augurado.

Al Nahyán ha destacado por otra parte la labor de las Fuerzas Armadas y ha agradecido el trabajo de otras instituciones como el Ministerio del Interior o la defensa civil.

En cuanto a la población en general, Al Nahyán ha pedido "comprensión" tanto a "nuestros invitados como a nuestra familia", en referencia al elevado número de inmigrantes que viven y trabajan en el país.

Mientras, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha informado del impacto de un proyectil en una zona deshabitada cerca de una base militar ubicada en las inmediaciones de la capital, Riad, sin causar daños ni víctimas.