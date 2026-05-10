Emiratos anuncia el derribo de dos drones procedentes de Irán

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha informado este domingo que sus defensas aéreas han derribado dos drones lanzados desde territorio iraní, sin que se hayan registrado víctimas hasta el momento.

Así lo ha dado a conocer la cartera militar en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha precisado que ha derribado "551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 drones" procedentes de Irán desde el inicio de la guerra desatada el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Estos ataques han dejado al menos 13 muertos, entre ellos una decena de civiles, y 230 heridos de diversa consideración de más de una veintena de nacionalidades.

El Ministerio de Defensa ha asegurado que "se mantiene plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que combatirá con firmeza todo aquello que pretenda socavar la seguridad del país, garantizando así la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y salvaguardando sus intereses y capacidades nacionales".