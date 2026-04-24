Emiratos avisa a Irán que reconstruir su relación con la región llevará "muchísimo tiempo"

Archivo - El asesor presidencial de Emiratos, Anwar Gargash. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Emiratos Árabes Unidos ha asegurado este viernes que a Irán le llevará "muchísimo tiempo" reconstruir su relación con el país y la región del Golfo Pérsico, tras su campaña de represalias contra los países de la zona en el contexto de la guerra en Irán.

"Irán necesita reconstruir su relación en la región. Digo reconstruir la relación, porque reconstruir la confianza no creo que ocurra", ha asegurado el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash, tras indicar que Irán no puede atacar con más de 2.800 misiles y drones a Emiratos "y luego hablar de confianza".

En este sentido, el asesor emiratí ha avisado de que este proceso "llevará muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo", aunque ha subrayado que Irán "lo necesita".

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. En los incidentes han muerto once personas, incluyendo dos miembros de la Fuerzas Armadas emiratíes, además de dejar más de 200 heridos.