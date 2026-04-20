Emiratos detiene a 27 miembros de un presunto grupo "terrorista" vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos - Europa Press/Contacto/Yegor Aleyev - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha informado este lunes del desmantelamiento de una organización "terrorista" y la detención de una treintena de sus integrantes presuntamente vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán.

El Ministerio del Interior ha anunciado en un comunicado difundido en sus redes sociales el "desmantelamiento de una organización terrorista y la detención de sus miembros por su participación en actividades clandestinas destinadas a socavar la unidad nacional y desestabilizar el país", incluidas la planificación de atentados y sabotaje "sistemáticos" dentro de Emiratos.

Según ha indicado la cartera, 27 hombres sido arrestados en el marco de este operativo tras confirmar sus "vínculos" con la Guardia Revolucionaria iraní. "Las investigaciones también revelaron que los miembros de la organización adoptaron ideologías terroristas extremistas que amenazan la seguridad interna. Llevaron a cabo operaciones de reclutamiento y adoctrinamiento mediante reuniones secretas, según un plan coordinado con entidades extranjeras, con el objetivo de infiltrarse en puestos clave" de las autoridades emiratíes, ha agregado.

Los detenidos están acusados asimismo de recaudar "fondos ilegalmente" y transferirlos a entidades extranjeras "sospechosas". "Su objetivo era difundir ideas engañosas entre la juventud emiratí, reclutarlos para servir a intereses extranjeros, incitar contra la política exterior y los procedimientos internos del país, e intentar proyectar una imagen negativa de Emiratos Árabes Unidos", han apuntado las autoridades emiratíes.