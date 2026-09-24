Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

Archivo - Un avión de la compañía Emirates Airlines en el aeropuerto Zaventem de Bruselas - JONAS ROOSENS / Belga Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han suspendido este jueves "hasta nuevo aviso" los vuelos operados por aerolíneas de Irán que tengan origen o destino en su territorio, una medida que se suma a la ruptura de relaciones comerciales con el país asiático adoptada por Abu Dabi el pasado agosto.

La Autoridad General de Aviación Civil (GCAA) de Emiratos ha anunciado su decisión en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias WAM en el que precisa que entra en vigor este mismo jueves y seguirá vigente "hasta nuevo aviso".

El organismo, que ha asegurado que seguirá informando a autoridades y ciudadanos de cualquier novedad al respecto "a la espera de que se reanude el tráfico aéreo normal entre ambos países", ha confirmado que la medida viene motivada por la "prohibición impuesta por Estados Unidos a las compañías aéreas iraníes de utilizar aeropuertos en diversos países de todo el mundo".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró a principios de esta semana que "todas" las aerolíneas iraníes dejarían de funcionar a partir de este miércoles, amenazando con excluir del sistema financiero internacional a aquellos países que brinden servicios a las compañías iraníes en los aeropuertos de sus respectivos territorios.

"El 23 de septiembre, todas las aerolíneas iraníes, absolutamente todas, cerrarán sus operaciones en todo el mundo. "¿Y cómo lo haremos? Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes, o quedarán fuera del sistema del dólar", declaró durante una entrevista concedida a la cadena CNBC.

Tras ello, las autoridades iraníes han asegurado que los vuelos internacionales de sus aerolíneas operarán con normalidad y sin interrupciones a pesar de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La cartera de Bessent sancionó a principios de septiembre a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes, a las que acusa de ayudar a trasladar armamento, personal y cargas que favorezcan al "régimen" de Irán, una medida encaminada a cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.