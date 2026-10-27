Empresas chinas rompen sus contrato de patrocinio con Mbappé tras referirse a Mao Zedong como "dictador"

Archivo - El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé durante un partido. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las marcas chinas Dongpeng y Mengniu han anunciado este martes la rescisión inmediata de todos sus contratos comerciales y de patrocinio con el futbolista francés del Real Madrid Kylian Mbappé, después de que el jugador calificara de "dictador" al líder chino Mao Zedong y bromeara sobre un montaje fotográfico difundido en redes sociales.

El suceso se ha originado a raíz de unas declaraciones de Mbappé en el programa de entrevistas en internet The Bridge, al ser preguntado por su 'meme' favorito o el que más gracia le había hecho con su propio rostro. "Hay muchos. Con el que más me he reído es uno en el que pusieron un vídeo de un tipo, creo que es un dictador chino, y le pusieron mi cara. Lo uso mucho con mis amigos en línea", relató el futbolista.

Las declaraciones del futbolista han provocado una rápida desvinculación por parte de sus socios comerciales en el país asiático. La empresa de bebidas Dongpeng ha emitido un comunicado en redes anunciando el fin de toda colaboración con efecto inmediato, subrayando que la compañía "se opone firmemente a cualquier acción que hiera el sentimiento nacional y mantiene una política de tolerancia cero al respecto".

En la misma línea, la compañía de productos lácteos Mengniu ha replicado la medida mediante un escrito similar en el que da por terminados sus lazos con el delantero. "Mengniu se opone firmemente a cualquier declaración o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino y mantiene una política de tolerancia cero al respecto", ha zanjado la empresa.