Encuentran con vida al periodista mexicano Jaime Barrera tras dos días desaparecido

Vincula su secuestro a sus reportajes periodísticos y señala que sus captores le han amenazado antes de liberarlo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La familia del periodista mexicano Javier Barrera, desaparecido desde el pasado lunes, ha confirmado este miércoles que ha sido liberado por sus captores en la localidad de Magdalena, en el estado de Jalisco, y se encuentra en buen estado de salud.

"Mi papá ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todos y a todas", ha manifestado en redes sociales Itzul Barrera, hija del periodista y candidata a diputada local en Guadalajara por el partido Morena.

Escasas horas después de ser liberado, el propio periodista ha concedido varias entrevistas en las que ha vinculado su secuestro con un trabajo de investigación y relata que tras ser puesto en libertad ha sido rápidamente atendido por miembros de la Guardia Nacional.

Según Barrera, sus captores le preguntaron por qué escribe sobre qué determinados temas y quién se lo ordena. "No escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie", ha recalcado el periodista, que considera que los secuestradores le interrogaron como forma de "intimidación".

"Nunca me lo esperé venir, yo siempre he sido un poco incómodo, pero yo siempre he pensado que había respeto por la forma en la que me conduzco, nunca escribo por consigna de nadie, ni para favorecer a nadie", ha señalado el periodista, según recoge 'El Universal'.

Asimismo, Barrera ha confirmado que se encuentra en buen estado de salud y que iniciará los trámites necesarios para acogerse al mecanismo de protección de periodistas.

Finalmente, el periodista ha incidido en que no ha sido rescatado, sino liberado por sus secuestradores, que antes de soltarlo le han advertido de que saben dónde vive y dónde se encuentra su familia.

La Fiscalía mexicana ha recalcado que seguirá adelante con la investigación de los hechos para capturar a los responsables del secuestro de Barrera, desaparecido el lunes tras salir de trabajar de una emisora de radio.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció el martes la desaparición del periodista, quien fue visto por última vez al salir de trabajar y que fue declarado como desaparecido al no presentarse para emitir el boletín vespertino.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que, tras conocer la noticia, todas las autoridades estatales estaban "atentas y concentradas en dar con su paradero", y garantizó que estaba tratando el tema "personalmente".