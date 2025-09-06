Enfrentamientos entre manifestantes y Policía en una noche de protestas ante la universidad de Novi Sad en Serbia

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de manifestantes se han congregado en la universidad de Novi Sad en Serbia y se han producido enfrentamientos con la Policía en un nueva noche de tensión en la ciudad, en el marco de unas protestas que se remontan meses atrás por el derrumbe de la estación de tren de Novi Sad.

La Facultad de Filosofía ha sido el escenario principal de las protestas después de que varias decenas de personas se hayan concentrado en sus alrededores y hayan sido dispersados con gases lacrimógenos tras lanzar objetos contra la Policía que previamente les había expulsado del edificio por orden del decano y se mantenía el edificio bajo protección policial, según ha informado la emisora de radio serbia N1

Se desconoce el número de detenidos y heridos por el momento, aunque el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha cifrado en unos 10.000 los ciudadanos que han salido a las calles esta noche en toda Serbia, 7.000 de ellos en la ciudad de Novi Sad.

Vucic ha acusado a miembros del Parlamento Europeo de asistir a estas protestas y ha asegurado que los manifestantes ha sido ayudados por "la escoria europea que vino a destruir nuestro país".

"Todo transcurrió pacíficamente, sin incidentes, excepto en Novi Sad. La Policía permitió que los golpearan con pirotecnia, palos y piedras durante doce minutos. Y solo entonces respondió la Policía. Solo entonces. En Novi Sad, en presencia de representantes del Parlamento Europeo, algunos intentaron amenazar la estabilidad y la seguridad de Serbia con pasamontañas y cascos. Querían ocupar las instalaciones de la Facultad de Filosofía de Novi Sad a toda costa, y no lo lograron", ha indicado en un discurso ante los medios.

La escalada de tensión continúa después de que se originaran a partir de noviembre de 2024 en respuesta al derrumbe de una marquesina dentro de la estación de tren de Novi Sad, que dejó una quincena de muertos y varios heridos más.

Los manifestantes consideran que aquella tragedia está provocada por el despilfarro y la corrupción imperante en los círculos del Gobierno y han exigido que se publique toda la documentación que avaló aquella reconstrucción, además de la correspondiente investigación para dar con los culpables y que rindan cuentas.

Por su parte, las autoridades serbias han reaccionado reprimiendo con dureza a los manifestantes, a quienes acusan de querer tumbar al Gobierno y de recibir financiación extranjera. Varias decenas de personas han sido detenidas en operativos cuestionados por la oposición y organizaciones de la sociedad civil.