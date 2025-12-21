Enfrentamientos entre policía y manifestantes por el desalojo de un centro social en Turín (Italia)

Enfrentamientos en Turín (Italia) por el desalojo del centro social Askatasuna. - Europa Press/Contacto/Pietro Staricco

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación que los organizadores cifran en 10.000 personas --mientras que la Policía dice 3.000-- ha terminado en enfrentamientos con la Policía, dejando al menos nueve agentes heridos, en una marcha que protestaba por el cierre del centro social Askatasuna --cuyo significado es libertad en euskera--.

El centro social --abierto desde 1996 y vinculado al movimiento autónomo italiano-- fue desalojado este jueves con un gran operativo policial en el que ya se produjeron altercados.

Los manifestantes se han congregado junto al edificio, ubicado en la calle Regina Margherita, para protestar contra el desalojo gritando consignas contra el ayuntamiento, la Policía y el Gobierno liderado por Giorgia Melonia, según la cadena de televisión pública (RAI).

La Policía ha disparado con cañones de agua y gases lacrimógenos a los participantes cuando han intentado avanzar en el cordón policial impuesto alrededor del edificio. La situación ha escalado con enfrentamientos entre agentes y manifestantes, estos últimos han improvisado barricadas con contenedores.

Durante la protesta se ha emitido un mensaje de solidaridad del dibujante de cómic Zerocalcare en el que ha asegurado no imaginarse la ciudad italiana sin la presencia del centro. Alrededor de las 18.00 horas (hora local), la multitud se ha dispersado y la Policía ha dado por terminada la marcha.

"Aquí está la cara horrible de Askatasuna: violencia, violencia, violencia y petardos dirigidos a los uniformados", ha condenado el subsecretario de Justicia de Italia, Andrea Delmastro.

Los organizadores se han emplazado a nuevas convocatorias de protesta en los próximos días, en concreto el 31 de diciembre. "Saldremos a la calle para inaugurar un año de lucha", han indicado en la concentración con un micrófono.

"Solidaridad con la policía por los violentos ataques que sufre en Turín. Esto demuestra que desalojar a Askatasuna fue la decisión correcta. No puede haber cabida para el odio y la violencia en Italia. Ya hemos vivido el abismo del terror en nuestras calles; el Estado y las instituciones no permitirán que se repita ese trágico pasado", ha declarado el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.