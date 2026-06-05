Enjuiciados en RDC nueve militares y un civil por cargos de terrorismo y traición, entre otros

Archivo - Soldados en un vehículo militar de las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (FARDC) - Europa Press/Contacto/Alain Uaykani - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hasta nueve militares de República Democrática del Congo (RDC), incluido el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FARDC) Christian Tshiwewe, han sido llamados a declarar junto a un civil ante el Tribunal Militar Superior del país, donde ha tenido lugar la primera audiencia de un juicio en el que se les acusa de delitos como conspiración, glorificación del terrorismo y traición.

Entre los acusados están el exjefe del Estado Mayor, Christian Tshiwewe, y el ex inspector general de las FARDC, John Numbi --ambos con rango de general--, además de otros siete oficiales superiores y un civil, Pascal Nyembo. Sin embargo, tres de los militares se han ausentado, incluido el propio Numbi, por lo que el auditor general del Ejército, Lucien-René Likulia Bakumi, ha pedido juzgarlos 'in absentia', según ha recogido el portal de noticias congoleño Actualité.

A los que sí han asistido, el tribunal les ha comunicado los cargos que se les imputan, y que incluyen conspiración, difusión de rumores falsos, incitación al terrorismo, traición, desobediencia de órdenes, deserción en el extranjero, posesión ilegal de armas e incitación a cometer actos contrarios al deber y la disciplina, según ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.

En la propia sesión, el tribunal ha propuesto un aplazamiento de un mes, pero los abogados defensores se mostraron en contra alegando que sus clientes ya habían permanecido largos periodos detenidos y que aun con una demora menor podrían revisar el expediente del caso, una premisa con la que ha coincidido el auditor general. Tras ello, el primer presidente del Tribunal Militar Superior ha fechado la próxima audiencia el jueves 25 de junio de 2026, esto es, un aplazamiento de tres semanas antes de volver a comparecer ante el máximo tribunal militar de República Democrática del Congo.