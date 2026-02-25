Se entrega voluntariamente al Ejército colombiano 'Olmer', miembro del equipo de seguridad de 'Iván Mordisco'

Archivo - El líder de la disidencia del Estado Mayor Central de las FARC, Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han confirmado la entrega voluntaria de alias 'Olmer', considerado uno de los hombres cercanos del líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', a una patrulla del Ejército en el departamento de Amazonas.

'Olmer' se ha entregado sin oponer resistencia después de que tropas del Ejército de Colombia hayan irrumpido en el hotel ubicado en el poblado de La Pedrera en el que se encontraba. Un vídeo del operativo muestra el joven de 22 años entregándose a los militares entre lágrimas y visiblemente afectado.

Se cree que 'Olmer' habría dirigido los últimos enfrentamientos contra la disidencia de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá, en el sur del país, además de encargarse de organizar el cobro de extorsiones y la explotación ilícita de oro en los ríos Caquetá y Puré.

El joven hacía parte del equipo de seguridad de quien es considerado segundo al mando del EMC, Ebimelec Eregua Torres, alias 'Alonso 45', jefe del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, ha revelado Caracol Radio, que apunta que además era pareja sentimental de 'La Mona', sobrina de 'Mordisco'.

La muchacha es hija de Luis Hernando Vera Fernández, 'alias Mono Luis', detenido en agosto de 2025, tal y como anunció el presidente Gustavo Petro. El hermano de 'Mordisco' había estado jugando un papel fundamental en la consolidación de redes de narcotráfico y otras economías ilícitas.