El enviado especial de la ONU para Oriente Próximo se reúne con el viceministro de Exteriores de Irán

Bandera de Irán en una manifestación - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de la ONU para liderar los esfuerzos diplomáticos de cara a poner fin al conflicto en Oriente Próximo, Jean Arnault, ha mantenido este jueves una reunión "de fondo" con el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en la capital del país, Teherán.

Arnault ha mantenido "una reunión de fondo y espera continuar con sus consultas" en el país asiático, ha declarado en rueda de prensa el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sin dar más detalles sobre lo abordado durante la reunión.

El enviado de Naciones Unidas se ha reunido asimismo con representantes de la Media Luna Roja Iraní y visitado lugares dañados por los ataques de Israel y Estados Unidos, entre ellos un centro universitario y un bloque de viviendas que han quedado destruidos en la ofensiva.

"Durante estos encuentros, Arnault ha escuchado opiniones sobre el camino a seguir y ha reiterado el firme compromiso del secretario general de hacer todo lo posible para apoyar una solución pacífica de este conflicto", ha agregado el portavoz, Stéphane Dujarric.

Se espera que el enviado, que ha iniciado este miércoles una gira por Oriente Próximo para apoyar "todos los esfuerzos para lograr una resolución duradera y exhaustiva" al conflicto, viaje a Pakistán, que albergará este fin de semana conversaciones entre Teherán y Washington.