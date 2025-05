El enviado de Trump denuncia la existencia de un "elemento neoconservador" en EEUU contra sus esfuerzos de paz

Witkoff defiende una salida dialogada con Irán frente a los llamamientos al conflicto armado

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El enviado de la Casa Blanca para Rusia y Oriente Próximo, Steve Witkoff, ha denunciado la existencia de un "elemento neoconservador" en Estados Unidos dirigido a frustrar sus esfuerzos de paz al considerar el conflicto armado como la única solución para resolver las crisis internacionales.

Witkoff ha denunciado la existencia de una campaña en medios como el 'New York Post', que en las últimas semanas ha publicado ataques contra el enviado usando datos publicados por la 'neocon' Fundación para la Defensa de las Democracias.

"Estoy convencido de que existe un elemento 'neocon' que cree que la guerra es la única forma de solucionar las cosas", ha lamentado Witkoff en una entrevista con el conocido portal estadounidense ultraconservador Breitbart. "A mi me parece que se padecen de un sesgo de confirmación, y ese sesgo está orientado hacia la interacción militar", ha añadido.

Witkoff ha defendido su talante negociador en las conversaciones indirectas con Irán sobre el programa nuclear de la república islámica desde una lealtad absoluta a la política de diálogo que le ha encomendado el presidente Trump. "Yo sigo su credo, pero sobre todo es que realmente tengo fe en su política de resolver el conflicto con Irán a través del diálogo", ha indicado.

"Primero, porque ofrece una solución más permanente: si conseguimos que cambien su programa por uno que no enriquezca uranio de manera voluntaria, tendremos más garantías de que nunca fabricarán un arma nuclear", ha apostillado.

A los neoconservadores, Witkoff ha respondido que no se dejará "manipular" por los iraníes. "Pueden intentarlo, pero no lo conseguirán", ha declarado el enviado antes de mandar un mensaje a Teherán de que no dilate los resultados de las conversaciones. "Como los iraníes acudan a la mesa de negociaciones con la idea de perder el tiempo, no van a verme mucho el pelo", ha indicado.