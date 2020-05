El enviado de la UE para el diálogo Belgrado-Pristina afirma que el canje de territorios no está en la agenda

BRUSELAS, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El representante especial de la UE para el diálogo entre Belgrado y Pristina, Miroslav Lajcak, ha asegurado que la opción de que Serbia y Kosovo acuerden un intercambio de territorios, que llevaría a redefinir sus fronteras, es algo que "no está en la agenda".

"Hemos visto una reacción muy negativa al canje de territorios en otras partes de los Balcanes, así como en países de la UE. Eso me lleva a la conclusión de que no está en la agenda y de que no debería estar en la agenda", ha afirmado Lajcak en una entrevista con la agencia de noticias austriaca APA.

Estas declaraciones llegan después de que el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en una entrevista con medios balcánicos hace una semana no descartara ninguna solución para lograr un acuerdo entre Belgrado y Pristina. Este proceso auspiciado por la UE busca que Serbia y Kosovo normalicen las relaciones después de que la antigua provincia se independizara unilateralmente en 2008.

MISMA POSICIÓN

El portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, que dirige Borrell, ha insistido, en declaraciones a Europa Press, que tanto las palabras del Alto Representante como las del enviado especial de la UE son "coherentes" y en línea con la posición que ha venido defendiendo el bloque europeo.

"Borrell ha insistido en que Serbia y Kosovo necesitan resolver sus problemas pendientes sin demora, es una prioridad para la Unión Europea y debe ser una prioridad para ellos", ha subrayado el portavoz, quien recuerda que Lajcak fue designado por el jefe de la diplomacia europea y actúa en su nombre.

La UE defiende que cualquier pacto debe concordar con "el acervo y los valores de la UE y respetar el Derecho Internacional" y para ser sostenible, también deberá ser aceptable para los estados miembro de la UE y los países de la región.

Un hipotético cambio en las fronteras entre Serbia y Kosovo podría acercar un acuerdo entre ambos, pero a su vez desatar consecuencias indeseadas en una región con conflictos latentes. Un acuerdo de esas características sentaría un peligroso precedente para establecer divisiones étnicas en otros países de la zona como Bosnia y Herzegovina o Macedonia del Norte.

La propuesta de un intercambio de territorios fue introducida por Belgrado en 2018 y plantea que localidades del norte de Kosovo, en la región de Mitrovica habitada por minoría serbia, pasen a soberanía serbia a cambio de que Belgrado transfiera a Kosovo la región del valle del Presovo, en el sur de Serbia, y poblado principalmente por minoría serboalbana.