Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Poder Judicial de Perú ha anunciado este miércoles que ha impuesto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente del país Martín Vizcarra (2018-2020) en el marco de un caso por cohecho pasivo propio.

El juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, ha dispuesto que la prisión se haga efectiva de manera inmediata, según ha informado el Poder Judicial del país andino en un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Durante la audiencia, ha explicado que existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado, razones por las que ha declarado fundada la petición de la Fiscalía, recoge la emisora de radio RPP.

Vizcarra está siendo investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio durante la licitación de unas obras cuando fue gobernador en Moquegua, en el sur del país. En concreto, se corresponderían con dos obras públicas: 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.