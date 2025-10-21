Erdogan denuncia a un dirigente de la oposición por "daños morales" y reclama una indemnización de 5.000 euros

Archivo - El diputado Ali Mahir Basarir saluda a un grupo de simpatizantes en un mitin del Partido Republicano del Pueblo (CHP). - Europa Press/Contacto/Murat Kocabas - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha presentado una demanda por "daños morales" contra el vicepresidente del partido opositor Partido Popular Republicano (CHP) Ali Mahir Basarir, a quien reclama 250.000 liras (5.100 euros).

El abogado de Erdogan, Huseyin Aydin, ha explicado en X que la demanda se sustenta en una serie de "acusaciones infundadas y declaraciones insultantes" que profirió el dirigente opositor en un congreso de su partido en la ciudad de Bursa este pasado domingo contra la figura del presidente turco.

Asimismo, el abogado ha añadido que se ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía de Ankara contra Basarir por insultos contra el presidente, tal y como contempla el código penal.

Durante su discurso de este domingo en el congreso del CHP en Bursa, en el noreste de Turquía, Basarir se refirió a la disputa política entre el presidente Erdogan y la oposición como "una lucha entre la honestidad y la deshonestidad".