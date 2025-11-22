España y Argelia refuerzan su normalización diplomática con una reunión de Exteriores en el G20

El ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, en los aledaños del G20 en Johannesburgo - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA / X

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado en un encuentro con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, las "excelentes" relaciones que unen a ambos países en medio de su proceso de normalización diplomática tras el conflicto desatado después de que España diera por válido el plan de autonomía de Marruecos, rival regional de Argel, sobre el Sáhara Occidental.

Albares y Attaf se han reunido durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de este sábado en Johannesburgo (Sudáfrica), donde ambos han dedicado su conversación, según el ministro español, a reforzar las "excelentes relaciones políticas, comerciales y culturales en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra amistad y de nuestra cooperación".

En marzo de este año, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, había afirmado que las relaciones con España "están volviendo gradualmente a la normalidad", aunque ha reconocido "un periodo de frialdad" anterior.

Las relaciones con España vienen lastradas desde que hace tres años Argel llamara a consultas a su embajador en Madrid en respuesta al respaldo del Gobierno español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. El siguiente paso en la escalada fueron la suspensión del Tratado de Amistad y las restricciones comerciales impuestas por Argelia, aunque el suministro de gas nunca se suspendió y los intercambios comerciales parecen haberse recuperado.

Argel envió de vuelta a su representante en Madrid en diciembre de 2023 con el nombramiento como embajador de Abdelfetá Daghmun. El ministro Albares, cabe destacar, escenificó el deshielo con Argel con el encuentro que mantuvo el pasado 21 de febrero con su homólogo argelino en los márgenes de la entonces reunión ministerial del G-20 en Sudáfrica; laureles que Albares ha reverdecido este sábado.