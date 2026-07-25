España condena la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania tras los incidentes del viernes en Tell

Militares israelíes en Hebrón (Cisjordania) en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha reiterado este sábado su "firme condena" a la "continuada" violencia ejercida por los colonos israelíes contra las comunidades palestinas de Cisjordania, que este pasado viernes se cobró las vidas de cuatro palestinos durante una incursión de los colonos en el municipio de Tell.

En estos incidentes murieron un reservista participante en un dispositivo de seguridad de los colonos y un militar israelí después de que un palestino arrebatara un arma de fuego y comenzara a disparar en lo que las autoridades palestinas describieron como un acto de defensa propia.

"Ante esta espiral de violencia colona en Cisjordania, el Gobierno de España llama al Gobierno de Israel a tomar las medidas necesarias para desescalar la violencia, y a actuar para que estas acciones no queden impunes", ha manifestado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado.

España pide además al Gobierno israelí que "revierta sus políticas de expansión colona y de protección a la violencia colona contra la población civil palestina, y cumplir las obligaciones que le corresponden como potencia ocupante de Palestina".

Por último, y como es habitual, España "reitera su firme compromiso con la implementación de la solución de los dos Estados, y seguirá exigiendo responsabilidades a todo actor que obstaculice su viabilidad".